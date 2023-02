In den kommenden Tagen kann es auf der Neustadter Talstraße (B39 ) in und aus Richtung Lambrecht wegen einer Wanderbaustelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Dienstag informiert. Demnach wird eine Fahrbahn tagsüber zu den üblichen Arbeitszeiten etappenweise auf jeweils etwa 50 Meter gesperrt und der Verkehr über Ampeln geregelt. Grund seien Baumpflegearbeiten bis einschließlich Freitag, 3. März, entlang der Bundesstraße.