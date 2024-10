Wegen Forstarbeiten muss die K17/K58 zwischen dem Elmsteiner Ortsteil Iggelbach und der Abzweigung zur B48 für knapp zwei Monate gesperrt werden. Wie die Kreisverwaltung des Landkreises Bad Dürkheim mitteilte, beginnt die Sperrung am Freitag, 18. Oktober, und endet voraussichtlich am Montag, 9. Dezember. Den Angaben zufolge sind an der Strecke umfassende Baumfällarbeiten notwendig. Diese sollen Raum zwischen dem Wald und der Straße schaffen und so die künftige Verkehrssicherung erleichtern. Der Verkehr wird über die B48 und die L499 umgeleitet. Die Kreisverwaltung bittet um dringende Beachtung der Sperrung. Durch möglicherweise noch nicht von gefällten Bäumen geräumte Streckenabschnitte und die eigentlichen Baumfällarbeiten bestehe erhöhte Unfallgefahr.