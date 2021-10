Wer einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung des Stadtklimas leisten möchte, kann sich nun in ein Baumförderkataster eintragen lassen und mit städtischer Unterstützung seinen Privatbaum schützen und pflegen.

Die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt der Stadt weist darauf hin, dass Baumbesitzer ihre Bäume einmal jährlich kostenlos überprüfen lassen können. Im Gegenzug erklären sich die Besitzer dazu bereit, ihren Baum zu erhalten und die Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen umzusetzen, die sich aus den Kontrollen ergeben. Darüber hinaus gibt die Stadt Tipps für standortgerechte und klimaresistente Neupflanzungen. Ins Kataster aufgenommen werden können Bäume, die in einem Meter Höhe mindestens einen Stammumfang von 120 Zentimetern, also einen Durchmesser von 40 Zentimetern haben.

Dass es wichtig sei, alte Bäume zu schützen, liege auf der Hand, sagt Abteilungsleiter Thomas Baldermann: „Um den Nutzen eines ausgewachsenen Stadtbaumes zu erreichen, wären 10.000 Neupflanzungen notwendig.“ Ein ausgewachsener Baum decke den täglichen Sauerstoffbedarf von 500 Menschen, filtere jährlich eine Tonne Staub aus der Luft und senke an heißen Sommertagen die Umgebungstemperatur um bis zu 3,5 Grad.

Info

Die Teilnahme ist freiwillig und kann per Antrag über die städtische Webseite unter www.neustadt.eu, Rubrik Bürger&Leben, Natur&Umwelt, Aktuell erfolgen. Dort ist auch die Baumfördersatzung zu finden. Fragen werden unter Telefon 06321 855-1538 oder per E-Mail an umwelt@neustadt.eu beantwortet.