Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil es in der Baubranche seit Monaten vor allem an Holz, Metall und Dämmstoffen fehlt, werden Bauprojekte immer teurer. Das macht Handwerkern und Bauherren Sorgen. In Neustadt sind öffentliche Bauvorhaben noch nicht betroffen. Vorläufig.

Lieferengpässe bei Metallen wirkten sich auf eine Vielzahl von Produkten aus, sagt Thomas Liedy, Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße. Zwar seien das zum