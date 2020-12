Wegen eines angezündeten Baums in der Gemarkung „Am Rebenmeer“ mussten am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrücken. Unbekannte hatten einen Baum auf einem Feld in Brand gesetzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.