Die Stadt befragt Eigentümerinnen und Eigentümer unbebauter Grundstücke. Die Angeschriebenen besitzen laut Stadt Flächen, die grundsätzlich für den Wohnungsbau vorgesehen beziehungsweise geeignet sind. In der freiwilligen Befragung bittet die Stadt um Auskunft über die aktuelle Grundstückssituation sowie Verkaufs- oder Bebauungsabsichten gebeten. Die Befragung soll aufzeigen, welche der grundsätzlich bebaubaren Flächen in Neustadt in den kommenden Jahren tatsächlich für Wohnbebauung zur Verfügung stehen. Der Stadt ist es der Mitteilung zufolge wichtig, die Attraktivität von Neustadt als Wohnstandort zu erhalten. Zudem sollen Menschen die Möglichkeit erhalten, neuen Wohnraum in der Kernstadt und in den Weindörfern zu schaffen. Um dem Grundsatz der Innen- vor Außenentwicklung Rechnung zu tragen, sollen unbebaute Grundstücke mobilisiert werden. Die Baulücken stellen ein großes Potenzial dar, das verstärkt genutzt werden soll, so die Stadt. Weitere Informationen gibt es bei der Abteilung Stadtplanung unter Telefon 06321 855-1736 und -1155 sowie per E-Mail an stadtplanung@neustadt.eu.