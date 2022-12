Ein junges Paar will auf einem Grundstück bauen, die Bauabteilung lehnt dies ab. Als der Streit vor den Stadtrechtsausschuss kommt, taucht ein alter Bebauungsplan auf.

Zusätzlichen Wohnraum möchte ein junges Ehepaar durch einen Anbau an ein Gebäude in der Hindenburgstraße schaffen. Die Bauabteilung der Stadtverwaltung hat einen entsprechenden Antrag abgelehnt, dagegen haben die Bauherren Widerspruch eingelegt. Über diesen hat der Stadtrechtsausschuss Anfang September verhandelt, vor kurzem wurde die Entscheidung verkündet.

Das Ehepaar möchte Garagen an der Nordseite eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße abreißen und am Standort der Garagen ein zweigeschossiges Wohnhaus mit einem Flachdach an das vorhandene Haus anbauen, erläuterte Nadine Ihrig, Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses. Im Juli 2021 habe das Ehepaar bei der Bauabteilung der Stadtverwaltung einen entsprechenden Bauantrag gestellt, der im Oktober 2021 abgelehnt worden sei. Zur Begründung wurde angeführt, dass es für das Gebiet keinen rechtskräftigen Bebauungsplan gebe, deshalb sei die Frage, ob sich das geplante Gebäude in die Umgebung einfüge, das entscheidende Kriterium für die Erteilung einer Baugenehmigung. Das ist in Paragraf 34 des Baugesetzbuchs so festgelegt. Nach Meinung der Bauabteilung fügt sich der vorgesehene Bau nicht in die Umgebung ein.

Bebauungsplan taucht auf

In dem Widerspruch gegen die Ablehnung der Baugenehmigung wies Gerhard Götz, Rechtsanwalt der Bauherren, dieses Argument zurück. Die Bebauung in diesem Gebiet sei sehr vielfältig, so Götz. Deshalb könne man nicht argumentieren, dass das Gebäude nicht zur Umgebung passe. Zudem sei der Anbau für das Ehepaar die einzige Möglichkeit sich Wohneigentum zu schaffen. Das Gelände sei in Familienbesitz, den Kauf eines Grundstücks, um dort zu bauen, könne sich die junge Familie nicht leisten.

Inzwischen habe sich herausgestellt, dass für diesen Teil der Hindenburgstraße doch ein Bebauungsplan vorhanden ist, informierte Ihrig. Die Bauabteilung habe mehrere alte Bebauungspläne überprüft, darunter auch den Bebauungsplan für die Hindenburgstraße, und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser „noch anzuwenden ist“, erläuterte eine Mitarbeiterin der Abteilung.

Verwaltung: Verdichtung verhindern

Sie verwies darauf, dass auch nach den Vorgaben dieses Bebauungsplans der Anbau an das Mehrfamilienhaus nicht zulässig sei, deshalb bleibe die Ablehnung des Bauantrags bestehen. In dem Bebauungsplan, der aus dem Jahr 1983 ist, sei das Gelände, das bebaut werden soll, nicht als Baufläche vorgesehen. Ziel des Bebauungsplans sei es „eine Verdichtung zu verhindern“ und so „gesunde Wohnverhältnisse zu schaffen“, erläuterte die Verwaltungsmitarbeiterin.

Der Bebauungsplan sei überholt, denn inzwischen sei Innenverdichtung erwünscht, es gelte das Prinzip Innenbebauung gehe vor Außenbebauung, entgegnete Götz. Er sagte, dass durch das Vorhaben seiner Mandanten die Wohnsituation sogar verbessert werde. Denn bei den Garagen sei der im Baugesetzbuch vorgeschriebene Abstand zum Nachbargrund nicht eingehalten, diese seien grenzständig gebaut. Bei dem geplanten Anbau wäre das nicht der Fall. Götz wies außerdem darauf hin, dass die Bebauung in der Hindenburgstraße an mehreren Stellen dichter sei.

Er regte an, eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans zuzulassen und damit den Bauantrag zu genehmigen. Erfolg hatte der Rechtsanwalt damit nicht. Der Stadtrechtsausschuss wies den Widerspruch zurück. Es sei richtig, dass die Bauabteilung den Bauantrag abgelehnt habe, denn die beantragte Bebauung entspreche nicht den Vorgaben des Bebauungsplans.