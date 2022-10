Der Stadtrat hat am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen, ein Bebauungsplanverfahren für ein Freigelände innerhalb von Geinsheim zu starten. Dabei würde die Stadt die 1,5 Hektar großen „Schmittenäcker“ selbst entwickeln, also das derzeitige Bauerwartungsland soweit wie möglich aufkaufen, erschließen und dann die Baugrundstücke verkaufen. Wie das Bebauungsplanverfahren ausgeht – ob am Ende also wirklich ein Wohnbaugebiet entstehen wird – ist wie immer offen. Auch der Ortsbeirat hatte mehrheitlich für ein Planverfahren gestimmt. Die Abstimmung im Stadtrat ergab 19 Ja-Stimmen, zwölf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Zuvor hatten sich SPD, CDU und FDP dafür und die Grünen dagegen ausgesprochen. Die FWG-Mitglieder vertraten keine gemeinsame Position. Mehr zu der Entscheidung finden Sie hier.