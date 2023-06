Was soll mit zwei Grundstücken geschehen, die im Baugebiet Südlich der Rosenstraße II in Haßloch für sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind?

Die beiden Grundstücke im Haßlocher Baugebiet Südlich der Rosenstraße, Abschnitt II, die der Gemeinde gehören und für sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind, sollen an die Haßlocher Immobilien GmbH und Co KG (HIK), eine Tochtergesellschaft der Gemeinde, übertragen werden. Das fordern die Grünen. Bei einer Diskussion im Gemeinderat kritisierte Johannes Specht, Büroleiter der Gemeindeverwaltung, die Ratsmitglieder scharf und lobte Karin Alter-Hormes (Grüne), Geschäftsführerin der HIK.

„Die Mitglieder des Gemeinderats hatten 2019 beschlossen, dass die HIK für den sozialen Wohnungsbau in Haßloch zuständig sein soll“, erinnerte Pia Werner, Fraktionsvorsitzende der Grünen, die Ratsmitglieder. Die HIK könne die beiden Grundstücke im Baugebiet Südlich der Rosenstraße, Abschnitt II, nur nutzen, wenn sie der Gesellschaft gehörten, so Werner. Sie verwies darauf, dass die HIK beim sozialen Wohnungsbau Vorteile gegenüber der Gemeinde habe. Beispielsweise dürfe die HIK einen Generalunternehmer beauftragen, die Gemeinde dürfe das nicht. Werner betonte, dass sozialer Wohnungsbau dringend notwendig sei.

Gemeinde sucht Planungsbüro

Christina von Lohr (HLL) verwies darauf, dass der Antrag der Grünen im September vergangenen Jahres schon einmal auf der Tagesordnung einer Sitzung des Gemeinderats gestanden habe. Damals sei der Antrag verschoben worden, „weil erst ein Konzept zum sozialen Wohnungsbau erstellt werden soll“. Nach Angaben von Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) sucht die Gemeindeverwaltung ein Planungs- oder Beratungsbüro, das es mit der Erstellung eines Konzepts beauftragen kann.

Für die Nutzung der beiden Grundstücke im Gebiet Südlich der Rosenstraße liege eine Planung vor, erklärte Werner. Eine Mitteilung, die allgemeines Erstaunen auslöste. Diese Planung sei weder im Aufsichtsrat der HIK, noch in einem der Ausschüsse des Gemeinderats, noch im Gemeinderat vorgestellt worden, kritisierten Ratsmitglieder von CDU, FDP, HLL und AfD. Im Lauf der Diskussion stellte sich heraus, dass anscheinend nur die Grünen und der Erste Beigeordnete Carsten Borck dieses Konzept kennen. Das sei nicht in Ordnung, waren sich die Ratsmitglider weitgehend einig. Daniel Roth (FDP), Anna Krämer (HLL), Renate Armbrust (CDU) und Petra Kaufmann (AfD) kritisierten, dass Alter-Hormes den Aufsichtsrat nicht informiert habe.

Kritik der Verwaltung

Die Gemeinde könne der HIK die Grundstücke nicht übereignen, ohne zu wissen, wie die genutzt werden sollen und ohne Pläne zu kennen, erklärten der CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Mischon und Armbrust. Wenn die Flächen an die HIK gingen, fehle im Haushalt der Gemeinde der Wert dieser Grundstücke als Besitz der Gemeinde, verwies von Lohr auf einen weiteren Aspekt.

Die Ratsmitglieder sollten sich „klar werden, was sie wollen“, forderte Specht. Der soziale Wohnungsbau sei an die HIK übertragen, doch werde die Umsetzung vom Rat blockiert, monierte Specht. Er forderte die Ratsmitglieder auf, dem Antrag der Grünen zuzustimmen. Specht betonte, dass er und Alter-Hormes sehr viel Zeit und Arbeit in das Thema sozialer Wohnungsbau investiert hätten. Das werde man zukünftig nicht mehr tun. „Geschockt“ sei er von der Ratssitzung im April, erklärte Specht. Dies deshalb, weil Alter-Hormes eingeladen worden sei, über die Arbeit der HIK zu berichten, das Thema dann aber von der Tagesordnung abgesetzt worden sei. So könne man mit der Geschäftsführerin der HIK nicht umgehen. Zwar gebe es Pläne für die Nutzung der Grundstücke im Baugebiet Südlich der Rosenstraße, eine konkrete Planung könne aber erst in Auftrag gegeben werden, wenn die Grundstücke der HIK gehörten, führte Specht aus.

Auf Vorschlag Dennis Messers (CDU) beschloss die Ratsmehrheit, dass die Gemeinde eine Planung für die beiden Grundstücke in Auftrag gibt.