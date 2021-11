Die VR Bank Mittelhaardt soll das Baugebiet westlich des Mußbacher Bahnhofs auf eigene Kosten erschließen und dann kostenlos der Stadt übergeben. Dem hat der Hauptausschuss bei einer Gegenstimme zugestimmt. Die Erschließung umfasst alle öffentlichen Anlagen, darunter Versorgungs- und Entwässerungsanlagen, die Straße, Park- sowie Grünflächen. Dabei muss sich die Bank an die Vorgaben der Stadt halten, die Teil des Erschließungsvertrags sein werden. Dieser wird aber erst unterzeichnet, wenn Baurecht für das Gebiet vorliegt, wie Baudezernent Bernhard Adams darlegte. Der Bebauungsplan ist noch im Werden. Der Ortsbeirat Mußbach hatte diesem Vorgehen bereits am Dienstag zugestimmt, laut Adams einmütig.

Auf dem Gelände will die VR Bank Mittelhaardt in Wohnungen und ein Ärztehaus investieren. 30 Prozent der Fläche gehören ihr bereits, die restlichen 70 will die Stadt an sie verkaufen, sobald Baurecht vorliegt. Ende des Jahres könnte der Startschuss fallen, sollte das Bebauungsplanverfahren dann abgeschlossen sein. Die Politik stuft das Projekt als große Entwicklungschance für den Neustadter Norden ein.