Warum demonstrieren Bauern derzeit bundesweit? Und was hat das mit den Preisen im Supermarkt zu tun? Winzer Reiner Bossert hat darüber mit Siebtklässlern an der Georg-von-Neumayer Realschule Plus gesprochen. Für die Schüler gab es Einblicke ins „echte Leben“.

Am Donnerstagmorgen steht Reiner Bossert steht Reiner Bossert nicht in seinem Wingert, sondern den neugierigen Schülern einer siebten Klasse der Georg-von-Neumayer Realschule Plus gegenüber. Er klärt sie heute über die Bauernproteste und generelle Probleme in der Landwirtschaft und im Handwerk auf. Der Winzer aus Duttweiler will den Kindern die Hintergründe der Proteste erklären, daneben geht es um Themen, die die Schüler zum Teil selbst anstoßen: Wie ergeben sich Lebensmittelpreise, wie hoch sind die Lebenshaltungskosten der Bauern hier und in anderen Ländern – und sind solche Proteste überhaupt legal?

Die Idee für die außergewöhnliche Unterrichtsstunde kam von Lehrerin Usha Pfeiffer-Brecht, die das Wahlpflichtfach „Alltag und Lebensgestaltung“ unterrichtet. Hier sollen die Schüler lebenspraktische Inhalte lernen und vor allem ihre eigenen Interessen und Talente ergründen, um es später bei der Berufswahl leichter zu haben. Teil des Unterrichts sei es, dass immer wieder Profis aus verschiedenen Bereichen einen Einblick in ihr Berufsleben geben. Da zur Zeit die Bauernproteste ein aktuelles Thema sind, habe Pfeiffer-Brecht gezielt nach einem Landwirt gesucht, der bereit ist, die Klasse zu informieren. „Mir ist es wichtig, dass die Schüler bei aktuellem Geschehen mitreden können. Außerdem ist die Pfalz sehr landwirtschaftlich geprägt“, sagt die Lehrerin. Der Kontakt mit Bossert sei dann durch eine Bekannte zustande gekommen.

Woher kommen die Kosten?

Am Donnerstag gehören die ersten beiden Schulstunden dem Landwirt. Die Schüler haben sich zusammen mit ihrer Lehrerin bereits vorbereitet: Auf dem linken Flügel der Tafel wurden Fragen an den Landwirt gesammelt, auf dem rechten Kritik am Protest. In der Mitte der Tafel entsteht im Laufe des Vortrags eine Mindmap, die die Antworten von Bossert zusammenfasst. So bekommen die Schüler mit der Zeit eine Übersicht über die Gründe der Proteste und wie sie organisiert wurden.

Der Winzer erklärt Grundlegendes: Was sind überhaupt Subventionen, und wo kommen sie her? Um die finanziellen Probleme vieler Bauern zu veranschaulichen, nennt Bossert ein Beispiel: „Wenn ein Milchbauer 45 Cent ausgeben muss, um einen Liter Milch zu produzieren, er aber vom Supermarkt nur 25 Cent dafür bekommt, macht er Verlust.“ „Aber woher kommen eigentlich die Kosten?“, fragen die Schüler. „Ein Bauer muss Landmaschinen kaufen, diese warten, Personal bezahlen und vieles mehr“, zählt der Landwirt eine Auswahl der Posten auf.

Rege Diskussion

Die Probleme der Landwirtschaft haben derweil auch Auswirkungen auf die Bürger, was auch dem Nachwuchs auffällt. „Ein Wocheneinkauf für eine Familie kostet bestimmt 200 Euro“, wirft Valentin ein. „Und dann muss man ja noch Miete zahlen. Weiß jemand, wie teuer eine Wohnung heute in etwa ist?“, fragt die Lehrerin. „800 bis 900 Euro würde ich sagen“, antwortet Jolina. Valentin erklärt den Unterschied zwischen Kalt- und Warmmiete. „Es kommt auch auf die Größe der Wohnung an“, fügt Sadie hinzu. Die Diskussion läuft noch weiter, selbst als die Pausenklingel bereits verstummt ist.

Nachdem die Schüler in die wohlverdiente Pause entlassen sind, berichten Bossert und Pfeiffer-Brecht im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass sie sehr zufrieden mit dem Ablauf des Morgens seien. „Ich war überrascht wie viel Interesse bei manchen vorhanden war“, so der Winzer. Mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sei ihm ein wichtiges Anliegen, um bei der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Probleme der Landwirte zu schaffen. „Vorträge an Schulen sind eine gute Gelegenheit dazu.“

Am Freitag in Haßloch

Aufklären will der Winzer aber nicht nur an Schulen: Am Freitag wird es unter anderem in Haßloch, Germersheim und Karlsruhe Informationsveranstaltungen von Bauern geben, wie Bossert informiert. In Haßloch werden die Landwirte sich vor dem Edeka Stiegler positionieren, um den persönlichen Kontakt zu den Bürgern zu suchen.