Ria Eitel ist die neue Geschäftsführerin in der Bezirksgeschäftsstelle Vorder- und Südpfalz des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd in Neustadt.

Eitel folgt auf Dirk Gerling, der im September 2025 zum Hauptgeschäftsführer des Verbands berufen wurde. Die gebürtige Neustadterin Eitel absolvierte ein duales Studium der Oenologie am Weincampus Neustadt und durchlief ihre Ausbildung im Weingut Müller-Catoir. Dort war sie bis November 2025 im Außenbetrieb sowie im Keller tätig. Im März übernahm sie die Geschäftsführung des Weinbauverbands Pfalz. Vor ihrer Ausbildung im Weinbau studierte Eitel im Bachelor und Master Sportwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing und Personalwesen. Auf dieser Basis sammelte sie berufliche Erfahrungen als Managerin im strategischen Produktmanagement sowie im Online-Marketing. Nebenbei bewirtschaftet Eitel mit Geschwistern und Eltern einen kleinen rekultivierten Steillagenweinberg in Neustadter Gemarkung.