Bauern und Winzer aus der Pfalz wollen vor dem Hintergrund der aktuellen Proteste der Landwirtschaft gegen die Sparpläne der Ampel-Regierung mit Verbrauchern ins Gespräch kommen. Bei der Aktion „Landwirtschaft im Dialog“ des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd sind sie am Freitag und Samstag an mehreren Orten in der Pfalz präsent und informieren über die Hintergründe der Demonstrationen sowie über die Landwirtschaft allgemein. In Haßloch sind Bauern und Winzer am Freitag, 26. Januar, von 10 bis 13 Uhr vor Ort beim Edeka-Markt Stiegler, Am Zwerchgraben 3-5.