In Berlin sind am Montag tagelange Bauernproteste gegen Sparmaßnahmen der Ampel-Koalition zu Ende gegangen. Aber war das wirklich das Ende? Auch darüber hat sich Anke Herbert mit Reiner Bossert als Sprecher der Neustadter Landwirte unterhalten.

Herr Bossert, eine Protestwoche und dann noch die große Abschluss-Demo in Berlin: Wie zufrieden sind Sie?

Lassen Sie es mich so sagen: Berlin am Montag wurde zwar als große Abschluss-Kundgebung