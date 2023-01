Nach dem Aufruhr wegen der Ausbaubeiträge in der Diedesfelder Weinstraße hat die Stadt am Donnerstag eine Anwohnerversammlung in der Festhalle veranstaltet. Baudezernent Bernhard Adams entschuldigte sich bei den rund 200 Anwesenden für die zahlreichen Pannen beim Ablauf der Erhebung – und musste gleich einen weiteren Fehler zugeben. Die Anwohner, die ihrem Ärger in der Versammlung mit deutlichen Worten Luft machten, müssen voraussichtlich deutlich weniger zahlen als bisher gedacht.

