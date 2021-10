Am 5. November beginnt ein Bauchtanz-Schnupperkurs beim TuS Haardt.

Der TuS Haardt bietet inzwischen seit zwölf Jahren Bauchtanz unter der Leitung von Astrid Becker an. „Vom Zeh bis in die Fingerspitze: Orientalischer Tanz hält fit“, informiert der Verein. Die vielen verschiedenen Bewegungen seien ein Ganzkörpertraining auch für Ungeübte – sie kräftigten die Muskulatur und lösten Verspannungen. Die Finger bewegten sich grazil, das Becken beschreibe kleinste Kreise. Die Schritte seien zart. Orientalischer Tanz sei durch und durch anmutig und verführerisch – und von Kopf bis Fuß ein ideales Fitnesstraining. In dem Kurs, der am 5. November beginnt, werden Basiskenntnisse vermittelt und aufgefrischt. Er ist für Einsteiger geeignet.

Der Kurs ist immer freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Im Meisental 35. Er beginnt am 5. November und endet nach vier Kursstunden à 60 Minuten am 26. November. Der TuS Haardt betont, dass coronabedingt für alle Teilnehmer die 2G-Regel: Sie müssen geimpft oder von Corona genesen sein. Nichtmitglieder zahlen 20 Euro. Für TuS-Mitglieder ist dieses Schnupperangebot kostenfrei.

Kontakt

Anmeldung im Internet unter www.tus-haardt.de/kursprogramm.html oder per E-Mail an anmeldung@tus-haardt.de