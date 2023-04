Wohin soll der Baubetriebshof in Haßloch umziehen? In der Gillergasse kann und soll er laut Verwaltung nicht bleiben. Zwei mögliche Standorte haben Vor- und Nachteile.

Der Baubetriebshof, der sich aktuell in der Gillergasse befindet, soll an einem geeigneten Standort neu errichtet werden. Grundsätzlich sind sich Verwaltung und Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss (BVE) darüber schon seit geraumer Zeit einig.

Bereits Anfang 2020 hatte sich der Fachbereich Bauen und Umwelt für eine Verlagerung des Standorts des Baubetriebshofs ausgesprochen. So ist in dem Areal an der Gillergasse „ein erheblicher Investitionsbedarf zu erwarten“, hieß es unter anderem in der Begründung. In den Bereichen Elektro, Arbeitssicherheit, Brand- und Denkmalschutz sowie Energetische Sanierung muss nachgebessert werden. Ein Neubau an einem anderen Standort bietet die Möglichkeit, entsprechend dem neuesten Stand der Technik zu bauen und ausreichend überdachte Flächen für Betriebsfahrzeuge zu schaffen. So könnte die Gemeinde auf einen angemieteten Hallenstandort verzichten.

Zwei Alternativen

Die Fraktion der Grünen hatte damals eine schnelle Klärung der Standortfrage gefordert. Als Nebeneffekt könne über das frei werdende Gelände in der Gillergasse ein Durchgang vom Pfalzplatz zum Kulturviereck geschaffen werden, um den Verkehrsdruck bei Veranstaltungen zu senken und somit die Anwohner zu entlasten. Zwei Standortvarianten hatte die Verwaltung bereits damals geprüft: Ein Gelände neben den Gebäuden des Forstzweckverbandes am Weißdornweg und eine gemeindeeigene Fläche an der Moltkestraße neben dem Parkfriedhof. Eine Entscheidung wurde vorerst vertagt, weil weitere Standorte geprüft werden sollten. Anfang 2022 schlug die Verwaltung den Standort Moltkestraße vor, eine Entscheidung blieb jedoch aus.

Jetzt hat der Fachbereich erneut die Areale an der Moltkestraße und am Weißdornweg als mögliche Standorte des Baubetriebshofs vorgestellt. Nur diese seien flächenmäßig ausreichend, gemeindeeigen und verfügbar. Der Standort Moltkestraße westlich des Parkfriedhofs erfordert aber laut Verwaltung ein aufwendiges Verfahren, da ein Bebauungsplan aufgestellt werden müsste. Für das als Biotop gelistete natürliche Gelände sei der Artenschutz zu beachten und die SGD aus wasserrechtlicher Sicht zu beteiligen. Es sei ein zeitlich intensiver Prozess zu erwarten, ein positiver Ausgang des Verfahrens sei nicht absehbar. Nachteile seien der Lärm in Nachbarschaft zum Friedhof, die infrastrukturelle Erschließung sowie die Auswirkung auf die Luftzirkulation innerhalb der Gemeinde, heißt es in der Bewertung der Bauverwaltung.

Anbindung an Umgehungsstraße

Für den Standort Weißdornweg gibt es laut Verwaltung einen gültigen Bebauungsplan. Das Gelände ist bereits als Lagerplatz des Baubetriebshofs im Einsatz. Die Kreisverwaltung habe in Aussicht gestellt, dass das Gelände für den Betriebshof einschließlich eines Betriebsgebäudes genutzt werden könnte. Bereits jetzt werde der Weißdornweg als Zufahrt zum Materiallagerplatz und für den Winterdienst die Salzhalle regelmäßig genutzt. Der Grünschnittplatz auf dem Gelände könne auf einen anderen Standort (eventuell Moltkestraße) verlegt werden. Lärm und Verkehrsaufkommen für die Anwohner würden so reduziert.

Der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss befürwortete knapp mit acht Ja- und sechs Nein-Stimmen den Standort Weißdornweg. Jetzt soll mit der Vorplanung begonnen werden. Ein funktionelles Konzept, das die Arbeitsabläufe und Prozesse optimiert, will die Gemeinde erarbeiten. Insbesondere die Arbeitssicherheit soll im Fokus stehen. E-Mobilität und moderne Energetik sollen die Zukunftsfähigkeit der Gesamtanlage garantieren. SPD, CDU und FWG fordern die Anbindung an die Ostumgehung als Voraussetzung für eine Entscheidung; einem entsprechender SPD-Antrag versagte das Gremium knapp die Mehrheit. Der Fachbereich Bauen und Umwelt will mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Anbindung an die Ostumgehung prüfen.