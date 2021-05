Weil sie von den Arbeiten auf dem Krasemann-Parkplatz in Neustadt überrascht wurde, musste die dort ansässige Firma Media Apes GmbH auf ein externes Tonstudio ausweichen. Der Schaden, der ihr dadurch entstanden ist, soll laut Stadtkämmerer Stefan Ulrich im fünfstelligen Bereich liegen.

„Wir sind mit dem Unternehmen im Gespräch, ebenso mit der Versicherung, ob sie in dem vorliegenden Schadensfall eintritt“, teilt der Christdemokrat mit. Der Gewerbeverein Willkomm hatte bemängelt, dass der Baustart auf dem Gelände hinter der Polizeidirektion nicht rechtzeitig kommuniziert wurde, was letztlich zu dieser unglücklichen Situation geführt habe. Es sei leider verpasst worden, Anlieger vorab zu benachrichtigen, gesteht Baudezernent Bernhard Adams (parteilos): „So etwas darf eigentlich nicht vorkommen und entspricht auch nicht unserer geübten Praxis in der Tiefbauabteilung.“ Allerdings sei es menschlich, dass solch ein Fehler passiere. Gewöhnlich gebe es im Vorfeld, je nach Größe des Bauvorhabens, eine Anliegerversammlungen, zumindest aber eine postalische Benachrichtigung, aus der die Bauzeit und die Ansprechpartner des Bauunternehmens beziehungsweise der Stadtverwaltung hervorgingen. In diesem konkreten Fall seien die Arbeiten in der Friedrichstraße kurzfristig nach den Feiertagen aufgenommen worden. Anliegerversammlungen seien coronabedingt nicht möglich und daher auch nicht vorgesehen gewesen. Darüber hinaus gebe es kaum Anlieger, die von der Maßnahme betroffen seien. Aufgrund dieser Umstände sei das Unternehmen scheinbar übersehen worden.