Wegen Bauarbeiten wird die Straße „Zum Ordenswald“ auf Höhe der Hausnummer 3 in Mußbach zwischen Montag, 29. November, und Samstag, 4. Dezember, gesperrt. Dort werden nach Angaben der Stadtverwaltung Neustadt Gas-Hausanschlussleitungen verlegt. Autos können in dieser Zeit nicht mehr durchfahren. Radfahrer und Fußgänger können die Straße weiterhin nutzen, ebenso Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist für alle frei, es besteht jedoch keine Wendemöglichkeit. Laut Stadt sollen die Behinderungen durch Ein- und Ausfahrten der Baufahrzeuge auf ein Minimum beschränkt werden. Abfall wird am Dienstag, 30. November, von beiden Seiten bis zur Baustelle abgeholt. Umleitungen sind ausgeschildert.