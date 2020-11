An der Unterführung in der Winzinger Straße ist ab Dienstag, 1. Dezember, mit Behinderungen zu rechnen. Ab 20 Uhr bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, ist der Bereich nach Angaben der Stadtverwaltung voll gesperrt, da ein Autokran im Einsatz ist. Danach wird der Verkehr bis Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr, über eine Ampel geregelt. In dieser Zeit ist die Straße wegen Montagearbeiten nur halbseitig befahrbar.