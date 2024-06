Am Alten Turnplatz in der Neustadter Innenstadt muss nach Angaben der Stadtverwaltung kurzfristig von Mittwoch, 5. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 7. Juni, eine mobile Ampel aufgestellt werden. Dort ist eine Straßenquerung wegen der Verlegung von Glasfaser erforderlich, weshalb die Straße halbseitig gesperrt werden muss, erläutert die Verwaltung. Die Ampel werde so abgestimmt, dass Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit den Ampeln an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße möglichst vermieden werden.