Aufgrund dringender Bauarbeiten ist der Mühlweg in Höhe der Firma Glatz in Neidenfels am Dienstag, 15. Februar, für den Verkehr gesperrt. Die Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht teilt weiter mit, dass die Zufahrt in die Hintertalstraße über die Dorfstraße nicht eingeschränkt ist.