Wegen Bauarbeiten musste die Feuerwehr am Dienstag zweimal ausrücken. Der erste Alarm ging um 13.59 Uhr in der Hetzelgalerie los. Hier war durch Bauarbeiten so viel Staub aufgewirbelt worden, dass der Rauchmelder Alarm schlug. Nur wenige Minuten der nächste Alarm: dieses Mal in der Adolf-Kolping-Straße. Am Globus wurden Haustechniker von der Feuerwehr überrascht. Ursache für den Fehlalarm war ein Missgeschick eines Technikers, so die Feuerwehr. Er hatte versehentlich die falsche Brandmeldeanlage abgeschaltet. Nach wenigen Minuten war alles geklärt.