Wegen Bauarbeiten wird die Gemeinde Forst von Dienstag, 5. November, bis Freitag, 8. November, jeweils von 7 bis 18 Uhr mit einem Ersatzstromaggregat versorgt. Der Grund: Es finden Arbeiten statt, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Dabei wird laut der Pfalzwerke Netz AG ein neuer Schaltpunkt in das Mittelspannungsnetz eingebaut, um zukünftig bei Störungen schneller reagieren und Ausfallzeiten verkürzen zu können. Außerdem stehen Diagnosemessungen an allen 20-kV-Kabeln an, um den Zustand der Kabel zu prüfen. Auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch könnte laut den Pfalzwerken eventuell ein Aggregatbetrieb notwendig sein. Diese Entscheidung könne aber nur kurzfristig getroffen werden, heißt es. Für Betreiber von Wärmepumpen gelte, dass während des Aggregatbetriebs Pumpen, die an das Stromnetz angeschlossen sind, gegebenenfalls zeitweise außer Betrieb sein können. Das könne auch die Warmwasserbereitung in Haushalten betreffen, die Wärmepumpen für diesen Zweck nutzen. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Arbeiten nicht möglich, heißt es von der Pfalzwerke Netz AG.