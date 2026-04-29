Wegen Schienenarbeiten zwischen Neustadt und Kaiserslautern fallen von 1. bis 5. Mai Fahrten der S-Bahn-Linien S1 und S2 aus. Der Regionalexpress kann verkehren.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fallen die Zugverbindungen vor allem auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Weidenthal aus. Es seien jedoch nicht alle Fahrten der S1 und S2 betroffen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde bereitgestellt. Am Montag, 4. Mai, kommt es laut Bahn auch zu vereinzelten Ausfällen auf den Abschnitten zwischen Homburg, Kaiserslautern und Neustadt. Auch hier soll ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Am Dienstag, 5. Mai, fallen nur die Bahnen S38234 und S38128 zwischen Weidenthal und Kaiserslautern aus, die planmäßig in Weidenthal um 13.45 Uhr und 14.17 Uhr starten. Es verkehren Busse.

Die Bauarbeiten beginnen jeweils um circa 6.30 Uhr und enden um 22 Uhr. Die Bahn weist darauf hin, dass die Abfahrtzeiten des Ersatzverkehrs von denen der regulären Zugverbindung abweichen können und die Haltestellen zum Teil nicht direkt an den Bahnhöfen liegen. Informationen gibt es auf www.bahn.de/aktuell und www.bahnhof.de.