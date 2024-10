Der ein oder andere Fußgänger wird sich am Donnerstag gewundert haben: In der Maximilianstraße ist der Gehweg kurz vor der Einmündung Friedrichstraße auf einer Seite gesperrt, der Zebrastreifen ist nicht mehr nutzbar. Ein Bagger hat bereits am Mittwoch begonnen, den Bereich aufzugraben. Kommt hier etwa Glasfaser in den Boden?

Nein, sagt die Stadt auf Anfrage. Bei der Baustelle handele es sich um den bereits angekündigten Ausbau des Fußgängerwegs am Strohmarkt, wo unter anderem die Bordsteinkante abgesenkt und ein Blindenleitstreifen aufgebracht wird. Der Ausbau beginnt damit weiter in Richtung Osten, als es Ortskundige beim Wort „Strohmarkt“ annehmen würden. Hinweise auf die Sperrung sind bereits an der Kreuzung Maximilian-/Karl-Helfferich-Straße angebracht worden, damit Fußgänger nicht plötzlich vor der Absperrung stehen und auf die stark befahrene Straße ausweichen müssen.

Die Arbeiten auf Höhe des Zebrastreifens sind nur der Anfang: Nacheinander wird laut Stadt jeweils eine Fahrbahn gesperrt und auf vier Meter Breite verengt werden. Wegen der Nähe zum Käthe-Kollwitz-Gymnasium wurde der Ausbau in die Herbstferien gelegt. Wenn die Schule am 28. Oktober wieder losgeht, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.