In der aktuellen Baustelle auf der A 65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) kann von Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. Oktober, jeweils 8 bis 16 Uhr an den Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim weder ab- noch aufgefahren werden. Der Verkehr läuft nach Angaben der Bundes-Autobahn GmbH an diesen Tagen in der genannten Zeit nur einspurig. Das heißt, dass nur die linke, auf die Gegenfahrbahn umgelegte Spur zur Verfügung steht. Die rechte Spur auf dem Standstreifen ist gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, stattdessen die Anschlussstelle Neustadt-Nord zu nutzen.