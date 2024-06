Wer sich über die ungewöhnliche Pflanzaktion auf dem Friedhof wundert, sollte einmal einen Blick in die Bibel werfen.

Rebstöcke auf einem Friedhof: Für manche mag das befremdlich erscheinen. Ein Blick in die Bibel kann hilfreich sein: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, sagt Jesus im Evangelium des Johannes (15, 4-8). Aber auch so passt eine solche Rebzeile auf den Friedhof der Weinbaugemeinde Meckenheim. Ist doch die Beerdigungskultur im Wandel: Viele Menschen möchten ihren Hinterbliebenen nicht mehr die Mühe auferlegen, sich um ihre Gräber zu kümmern. Ein größeres Beispiel in der Region findet sich in St. Martin im Kreis Südliche Weinstraße, wo vor drei Jahren ein Friedweinberg für Urnengräber angelegt wurde. Vorreiter in Deutschland war Ahrweiler im nördlichen Rheinland-Pfalz. Hier wurde bereits 2017 ein Friedweinberg angelegt.