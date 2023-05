Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Malerei trifft Kunstlied: Unter dem Titel „Romancing Dreams – Reisende in Musik und Kunst“ erlebten die Matinee-Gäste am Sonntag im Konzertsaal der Familie Schmidt in Haardt eine spannende Zeitreise in die Belle Époque. Roter Faden des Kunstprojekts war die Diskrepanz von Traum und Wirklichkeit.

Der obere Konzertsaal im ehemaligen Kelterhaus ist gut gefüllt. Während Hausherr Jörg Sebastian Schmidt im Bollerofen Holzscheite nachlegt, betritt Thomas Herberich die Bühne.