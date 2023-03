Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Totensonntag und dessen Vortag gastiert der einst in Neustadt beheimatete Bassbariton Jürgen Linn in der Hambacher Pauluskirche. Begleitet von Hauke Scholten an der Orgel lässt er unter anderem Mahlers bewegende „Kindertotenlieder“ erklingen.

m schwierigen Corona-Jahr 2020 kehrte Linn, der heute in der Nähe von Bremen lebt und seit Jahrzehnten auf den Podien der großen Häuser weltweit gastiert, kurz an die Stätte seiner