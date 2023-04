Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Start der regionalen Basketball-Ligen wurde vom Basketballverband Rheinland-Pfalz auf Ende Oktober/Anfang November verlegt.

So starten die Herren der TSG Neustadt und des BBV Gorillas Haßloch in der Basketball-A-Klasse erst am Samstag, 7. November, in die Runde. Laut Gorillas-Vorsitzendem Marc Walter begründet das der Basketball-Bund