Der Basar für Ukraine-Geflüchtete in der Gimmeldinger Meerspinnhalle wird Ende nächster Woche dicht gemacht. Das teilte Ortsvorsteherin und Ukraine-Netzwerk-Mitglied Claudia Albrecht in der jüngsten Ortsbeiratssitzung mit. Grund dafür sei, dass die Geflüchteten ab 1. Juni von den Jobcentern betreut werden und der Bedarf einer Erstversorgung in dieser Art nicht mehr bestehe. Dabei bedeutet das nicht das endgültige Aus des Basars als solchen, betont Albrecht auf Nachfrage: „Zurzeit sind wir auf der Suche nach einem alternativen kleinen Raum, wo wir auch weiterhin Haushaltsartikel, Kleider und weitere Spenden anbieten können.“ Eine Entscheidung falle voraussichtlich in den kommenden Tagen.

Da Kinder schnell aus der Kleidung herauswachsen würden, so Albrecht, könnten sie sich auch weiterhin noch bei den Klamotten bedienen. Noch vorhandene Geldspenden würden für Sprachunterricht, Bücher und Kursgebühren verwendet. „Denn nach der Erstversorgung ist der nächste Schritt die Integration“, sagt Albrecht.