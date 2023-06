Die Gemeinde Forst ist mit ihrem Vorhaben, am Kraterrand des Pechsteinkopfs eine Aussichtsplattform zu errichten, ein gutes Stück weitergekommen.

Rund hundert Meter geht es am Kraterrand in die Tiefe, unten liegt ein kleiner Teich. Der Ausblick ist unerwartet und spektakulär. Entstanden ist der Trichter durch den Basaltabbau (bis 1990). Bereits seit einiger Zeit gibt es in der Gemeinde Forst Überlegungen, hier eine Aussichtsplattform zu errichten. Damit soll eine kleine touristische Attraktion geschaffen werden, vor allem aber auch verhindert werden, dass Wanderer die Absperrungen dort verbotenerweise überwinden und sich der gefährlichen Steinbruchkante nähern.

Inzwischen seien die Voruntersuchungen abgeschlossen, erklärte Forsts Ortsbürgermeister Bernhard Klein. Diese bestanden in Bodenanalysen und statischen Berechnungen. „Von der Beschaffenheit des Untergrunds hängt ab, wie weit die Plattform vom Kraterrand entfernt sein muss. Und die Entfernung zum Rand ist bestimmend für die Höhe.“ Denn die Plattform muss ja so hoch sein, dass ein Blick in die Tiefe möglich ist.

Nachdem die Ergebnisse nun vorliegen, könne ein Bauantrag formuliert werden, berichtete Klein. Er hoffe, dass dieser in den nächsten Monaten gestellt werden könne. „Derzeit ist kein Hindernis für das Vorhaben zu erkennen“, betont der Ortsbürgermeister. „Wir kommen gut voran.“

Geplant ist eine einfache Aussichtsplattform aus heimischen Hölzern. Sie soll eingebunden werden in einen Rundweg, der auch zum Geotop nach Deidesheim führt. Dabei handelt es sich um eine Stelle zwischen Deidesheim und Forst, an der der Einbruch des Oberrheingrabens deutlich zu erkennen ist - eine so genannte Rheingrabenrand-Verwerfung. Dem „außergewöhnlichen Blick in die Erdgeschichte“ verdankt die Stelle auch die Aufnahme in die Liste der Nationalen Geotope.