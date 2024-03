Die Arbeiten für den barrierefreien Radrundweg, der bis an die Neustadter Festwiese reichen soll, gehen in die finale Phase. Nun wird die Querungshilfe über die L516 (Deutsche Weinstraße) nördlich von Mußbach in Richtung Bad Dürkheim, die bisher witterungsbedingt nicht fertiggestellt werden konnte, angegangen. Wie die Stadt mitteilt, wird die Straße ab Mittwochabend, 13. März, bis Freitag, 15. März, 10 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden. Komplett fertig wird die Querungshilfe dann aber noch nicht sein, „da das Mandelblütenfest vor der Tür steht und die Weinstraße frei sein muss“, wie die Stadt erklärt. Deshalb soll Ende März eine zweite, kurze Sperrung erfolgen, bei der die Verkehrsinseln ausgepflastert werden. Dann ist der Reben- und Rübenweg getaufte Radweg fertig, im Mai soll er offiziell eröffnet werden.

Ebenfalls gesperrt werden muss die Straße Am Hasenstein vom heutigen Montag, 11., bis Freitag, 15. März, weil ein Teil der Fahrbahn erneuert wird. Umleitungen sind laut Stadt ausgeschildert.

Bei dem vom Land geförderten Projekt „Barrierefreie Radwege“ wurden 80 Kilometer des Radwegenetzes in Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim barrierefrei ausgebaut. Hauptzielgruppen sind demnach beeinträchtigte oder ältere Menschen sowie Familien mit kleinen Kindern.