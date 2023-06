In der Straße Am Hasenstein in Mußbach sind im Rahmen des Förderprojektes „Barrierefreie Radwege“ ab Mittwoch verschiedene Bauarbeiten erforderlich, die auch Halteverbote mit sich bringen. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Für die Sanierung des Asphalts ist sogar eine Vollsperrung erforderlich. Sie soll am Montag und Dienstag, 3. und 4. Juli, erfolgen. Die Anwohner wurden laut Stadt mittels einer Hauswurfsendung informiert, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sanierung erfolgt im Rahmen des vom Land geförderten Projekts „Barrierefreie Radwege“. Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim sind gemeinsam Modellregion im Förderprogramm „Tourismus für alle“. Dabei werden 80 Kilometer des bestehenden gemeinsamen Radwegenetzes barrierefrei ausgebaut. Neben der Erneuerung und Verbreiterung von Wegen gehört dazu auch das Absenken von Bordsteinen, die Beschilderung und das Einrichten entsprechender Rastplätze. Hauptzielgruppen sind beeinträchtigte oder ältere Menschen sowie Familien mit kleinen Kindern. Das Land fördert dies mit zwei Millionen Euro aus EU-Mitteln. Die Bauarbeiten auf verschiedenen Teilstrecken laufen seit Sommer 2022. Das Projekt soll in den kommenden Wochen komplett abgeschlossen werden.