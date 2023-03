Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut gemeint bedeutet nicht immer auch gut gemacht: Daher hat die Neustadter SPD bei der Stadtverwaltung nachgehakt, wie es um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen bestellt ist. Dabei ergaben sich neue Erkenntnisse.

In Sachen Nahverkehr reicht niemand so schnell Werner Schreiner das Wasser. Wenn der SPD-Kommunalpolitiker sich bei Themen rund um Busse und Bahnen in Neustadt zu Wort meldet, hören alle genau hin. So auch am