Die Stadt Neustadt will im Herbst damit beginnen, 24 weitere Bushaltestellen an insgesamt 14 Standorten barrierefrei umzubauen. Bis Mitte 20022 soll alles umgesetzt sein. Wie am Freitag berichtet, stellt das Land dafür 539.000 Euro zur Verfügung. Die Stadtverwaltung informierte im Nachgang darüber, dass die Haltestellen unter anderem mit einem Busbord ausgestattet werden. Zudem gibt es sogenannte Auffindestreifen mit Einstiegsfeld aus Bodenindikatoren und Begleitstreifen auf Höhe der vorderen Bustür. Die Standorte: Haltestelle Kalkbergstraße in Duttweiler, Haltestelle Kirche in Geinsheim, Haltestelle Kirche in Gimmeldingen, Haltestelle Schloss in Haardt, Haltestelle Stadtgrenze in Hambach, Haltestelle Raiffeisenstraße in Königsbach, Haltestelle Flugplatz in Lachen-Speyerdorf, Haltestelle Pfälzer Hof in Lachen-Speyerdorf sowie die Haltestellen Kaserne, Krankenhaus-Rückseite, Leibniz-Gymnasium, Robert-Stolz-Straße, Spitalbachstraße 2 und Stadion in der Kernstadt.