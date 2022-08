Demnächst im Saalbau: Die Neustadter Theater-Saison startet mit einem Angebot, das sowohl die Jungen als auch die nicht mehr ganz so Jungen ansprechen soll.

„Free Vivaldi“ heißt die Produktion, mit der dieses Kunststück am kommenden Donnerstag gelingen soll. Es handelt sich dabei um eine von dem deutsch-chilenischen Geiger Manuel Druminski initiierte Hip-Hop- und Breakdance-Adaption von Antonio Vivaldis berühmtem Violinkonzertzyklus „Vier Jahreszeiten“, die die im Grunde zeitlose barocke Programmmusik des Italieners – entstanden 1725 – mit äußerst artistischen Tanzeinlagen verbindet, die von neun Akteuren der MAK-Company aus Freiburg dargeboten werden. Den Violinpart übernimmt Manuel Druminski höchstselbst. Die Choreographie stammt von Maryam Anita Khosravi, der Leiterin des MAK-Studios.

Manuel Druminski wurde 1983 in Villarrica/Chile geboren und kam als Adoptivkind nach Deutschland. Nach Eintritt ins Internat der Regensburger Domspatzen wurde er 1994 als Stipendiat in ein Förderprogramm für musikalisch Hochbegabte an der Musikhochschule München aufgenommen, wo er von 1997 zunächst als Jung- und ab 2003 als Vollstudent in der Violin-Klasse von Ana Chumachenco studierte. Er schloss 2007 ab und erhielt zusätzlich zum Diplom eine Auszeichnung für „besonders musikalische Fähigkeiten“. Danach war er 1. Kapellmeister beim Philharmonischen Orchester Freiburg, Konzertmeister bei den Münchner Sinfonikern und trat als Kammermusiker bei Veranstaltungen wie dem dem Schleswig-Holstein- oder dem Rheingau-Musikfestival auf. Schon während des Studiums in München gründete er allerdings zusammen mit Freunden auch ein Crossover-Projekt zwischen Hip-Hop und Klassik. Diese Linie verfolgt er bis heute mit Projekten wie „Free Vivaldi“ weiter, die die Welt seiner klassischen Ausbildung mit jener der Hip-Hop- und Street-Dance-Szene verbindet. Auch wenn die Tänzer bewegungstechnisch die Hauptarbeit leisten, lässt er es sich dabei nach Ausweis der Youtube-Videos im Netz nicht nehmen, auch selbst choreographisch zu performen.

Termin

Die Show „Free Vivaldi“ ist am Donnerstag, 8. September, um 20 Uhr im Neustadter Saalbau zu erleben. Karten (ab 16 Euro) unter www.ticket-regional.de, 0651 9790777 sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie Tabak Weiss in Neustadt, Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim oder der Tourist-Information Maikammer.