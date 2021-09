Just, wenn am Wahlsonntag, 26. September, um 18 Uhr die ersten Hochrechnungen über die Bildschirme flimmern, startet in Kirrweiler in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung das dritte „Kirrweilerer Kammerkonzert“ des Jahres. Dabei stellen zwei Heidelberger Musikerinnnen, die Flötistin Gabriele Hilsheimer und die Cembalistin Julia Ageyeva Hess, ihr Programm „Spiel-Art“ vor, das Teile des „Musikalischen Opfers“ von Johann Sebastian Bach, einer Sammlung von überwiegend kontrapunktischen Sätzen aus dem Spätwerk, mit Flötensonaten desselben und seines Sohnes Carl Philipp Emanuel sowie kurzen Werken des österreichischen Komponisten Josef Matthias Hauer aus dem Jahr 1948 kontrastiert. Der Eintritt ist frei, Reservierung unter 06321/58273 oder bestellung@kammerkonzerte-ev.de empfohlen. Es gilt die 3G-Regel.