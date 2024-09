Werke von Isabella Leonarda und Barbara Strozzi, zweier Frauen, die im 17. Jahrhundert in Italien in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Musik komponierten, die der ihrer männlichen Zeitgenossen in nichts nachsteht, sind am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr zum Saisonabschluss der Kirrweilerer Kammerkonzerte in der Marienkapelle am Kirrweilerer Friedhof zu hören. Interpreten sind die Sopranistin Karola Pavone und das 2017 von der Lautenistin Vanessa Heinisch gegründete Ensemble „Il Giratempo“, das aus Musikerinnen und Musikern renommierter deutscher Barockensembles besteht. In Kirrweiler sind neben Heinisch und Pavone auch noch Frauke Hess (Viola da Gamba) und Max Volbers (Blockflöte, Cembalo) mit von der Partie. Isabella Leonarda lebte als Nonne und später Äbtissin eines Klosters in Novara und hinterließ ein umfangreiches Werk fast aller sakraler Gattungen. Von großem musikhistorischen Interesse sind auch ihre Sonaten op. 16, die als erste von einer Frau veröffentlichte Instrumentalstücke gelten. Barbara Strozzi, uneheliche Tochter eines Dichters und eines Dienstmädchens, unterhielt als Mätresse eines Adligen im freigeistigen Venedig eines einflussreichen Salon und schuf eine Vielzahl ausdrucksvoller Kantaten. Der Eintritt ist frei, Reservierung unter 06321 58273 oder bestellung@kammerkonzerte-ev.de aber empfohlen.