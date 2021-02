Die Neustadter Geschäftsstelle der Barmer-Versicherung zieht von der Hauptstraße in die Schütt 2. Auf 220 Quadratmetern wollen die Mitarbeiter dem Datenschutz und der Diskretion besser gerecht werden.

Die gesetzliche Krankenversicherung mit acht Mitarbeitern betreut rund 12.000 Versicherte in Neustadt sowie in den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße. Der neue Standort biete auf 220 Quadratmetern genügend Platz, um den Ansprüchen bei Datenschutz und Diskretion noch besser gerecht zu werden, sagt Dominik Bergmann, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Neustadt. Der alte Standort sei mit 165 Quadratmetern deutlich kleiner gewesen.

Seit 86 Jahren in Neustadt

Die Geschäftsstelle ist barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen, öffentliche Parkplätze gibt es vor dem Gebäude. Die Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 18.30 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr.

„Neustadt ist ein wichtiger Eckpfeiler für unser dichtes Geschäftsstellennetz in der Pfalz“, sagt Bergmann. Die Versicherung ist bereits seit 86 Jahren in der Stadt vertreten.