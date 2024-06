Die Barber Angels Brotherhood, ein wohltätiger Verein mit Sitz im oberschwäbischen Biberach an der Riß, haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Am Sonntag kommen sie in die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, um kostenlos Haare und Bärte zu schneiden.

Viele kennen das: Mit einem frischen Haarschnitt kommt oft ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Doch nicht jeder kann sich regelmäßig einen Besuch beim Friseur leisten. Die Barber Angels, nach Vereinsangaben mehr als 400 Friseurinnen und Friseuren aus der ganzen Bundesrepublik, wollen diesen Menschen helfen und schneiden in ihrer Freizeit kostenlos Haare. Am Sonntag, 16. Juni, sind sie ab 12 Uhr im Lichtblick, Amalienstraße 3, zu Besuch. „Uwe Becker von den Barber Angels kam auf mich zu und hat mir das Konzept erklärt“, sagt Lichtblick-Leiter Robin Rothe. „Das gab es beim Lichtblick in diesem Ausmaß wohl noch nie.“

Die Barber Angels sind an ihrer Kluft, die an Rocker erinnert, leicht zu erkennen. Im Lichtblick werden sie bei gutem Wetter unter freiem Himmel und bei Regen im Besucherraum Frisuren und Bärte in Form bringen. Alles, was sie dazu brauchen, bringen sie selbst mit. Vor Ort werden aber auch einige Lichtblick-Helfer, wie die hauswirtschaftliche Leiterin Sigrid „Speedy“ Hackbarth, dafür sorgen, dass alles rund läuft. Solange der Vorrat reicht, wird es während der Friseur-Aktion Pizza zu essen geben – und natürlich die Gelegenheit geben, den Lichtblick und seine Helfer kennenzulernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir möchten jeden unserer Besucher, aber auch Menschen die noch nicht bei uns angebunden sind, ermutigen, diesen Termin wahrzunehmen“, sagt Rothe. „Die Engel haben zwar scharfes Werkzeug, aber sie beißen nicht.“