Die Angestellte eines Lambrechter Geldinstituts hat am Montag eine 87-jährige Kundin aus dem Elmsteiner Tal davor bewahrt, 23.000 Euro an Trickbetrüger zu übergeben. Nach Angaben der Polizeidirektion Neustadt war die Seniorin von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei sei der andere Beteiligte ums Leben gekommen, und dem Enkel drohe nun die Untersuchungshaft. Der angebliche Polizeibeamte gab den Hörer an eine weitere Person weiter, die heulend die Oma um Hilfe anflehte. Nachdem die 87-Jährige ihre Hilfe zugesagt hatte, schickten ihr die Täter ein Taxi, mit dem sie nach Lambrecht fuhr, um den Bargeldbetrag abzuheben. Die aufmerksame Bankangestellte setzte eine Informationskette in Gang, und so konnten die 23.000 Euro wieder auf das Konto der älteren Dame eingezahlt werden. Die Polizei betont, dass sie in keinem Fall Verwandte telefonisch zu irgendeiner Zahlung auffordert.