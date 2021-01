Die meisten Einsätze der Feuerwehr fallen in die Kategorie „Technische Hilfeleistung“. So lautete auch das Einsatzstichwort am vergangenen Samstagabend, auch wenn der Grund dafür eher ungewöhnlicher Natur war. Wie die Feuerwehr Neustadt auf ihrer Webseite mitteilt, hatte ein Diedesfelder gegen 18 Uhr den Notruf gewählt, weil sich in einer Freileitung in der Lauterstraße Luftballone verfangen haben sollen. Neben den Stadtwerken wurde der Löschzug Süd alarmiert.

Als die Einsatzkräfte an besagter Stelle eintrafen, waren die Luftballone schon wieder verschwunden: Sie hatten sich selbstständig aus der Leitung gelöst und auf den Weg in den Himmel gemacht. Wo sie herkamen, und wo ihre Reise hinging, bleibt also ungeklärt. Im Einsatz waren neben den Stadtwerke-Mitarbeitern 25 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen. Sie konnten unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren.