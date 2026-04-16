Ballettunterricht für alle Altersgruppen ist ein neuer Programmpunkt der Musikschule der VG Deidesheim. Statt findet er in Meckenheim. Auch Ruppertsberg ist interessiert.

Die Musikschule der Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim bietet seit über 50 Jahren Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Der Unterricht ist sowohl für Anfänger als auch für jene, die sich auf das Musikstudium vorbereiten. Die musikalische Förderung aus der Verbandsgemeinde Deidesheim durchliefen mittlerweile Generationen von Schülern. Sie erwarb sich in der Region einen guten Ruf.

„Unsere Schüler gehören zu den Spitzenpreisträgern bei Regional-, Landes- und Bundeswettbewerben sowie auf internationaler Bühne. Sie wurden vielfach mit ersten Preisen ausgezeichnet“, sagt Tatjana Sperling, Leiterin der Musikschule, nicht ohne Stolz.

Neu seit Oktober des letzten Jahres ist der Ballettunterricht für alle Altersgruppen. Die kleinsten Ballettschüler sind gerade drei Jahre alt. Die Kinder werden in Gruppen von höchstens zehn Schülern unterrichtet. Im Oktober und im April beginnen die neuen Kurse.

Erwachsene können auch einsteigen

Auch für Erwachsene mit und ohne Erfahrung lohnt der Einstieg in das Ballett. Der Unterricht sei zwar anstrengend und erfordere einen konzentrierten Ablauf – doch er sei freundlich im Umgang miteinander und ohne Leistungsdruck, erzählt Sperling. Sie selbst nimmt begeistert am Ballettunterricht teil, der von Julia Fedorenko geleitet wird.

Fedorenko absolvierte ihr Studium an der Nationalen Pädagogischen Dragomanow Universität, Fakultät „Choreographie und künstlerische Kultur“, in der Ukraine. Sie arbeitete als Balletttänzerin in verschiedenen Kompanien, darunter das „Kiew Ballett“, das „Royal Russische Ballett“ und das „Klassische Russische Ballett“. Sie nahm erfolgreich an Wettbewerben und Festivals teil und sammelte internationale Tournee-Erfahrung. Als Lehrerin ist sie gerade im Umgang mit Kindern pädagogisch geschult.

Gut für Körper und Geist

Die Idee, Ballettunterricht über die Musikschule anzubieten, ist noch jung. Sperling ist überzeugt, dass gerade der Tanz zur Musik die Entwicklung der Kinder in besonderer Weise fördere. „Musik und Bewegungen bauen Stress ab, bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen. Die Gehirnzellen werden stimuliert – was nachweislich mathematische Fähigkeiten stärkt. Zudem ist Tanz eine Demenzprophylaxe“, so Sperling. Das gemeinsame Erleben von Musik und Ballett fördere den Zusammenhalt und bringe Freude.

Schon nach dem ersten Kurs, der im Oktober startete, traten die jungen Ballettschüler öffentlich beim Neujahrsempfang auf. Ohne Lampenfieber und mit Begeisterung hätten sie das Erlernte gezeigt und sich über den ehrlichen Beifall gefreut, erzählte die Musikschulleiterin. Ein großes Glück war es, dass Meckenheim dauerhaft den Ratssaal für den Ballettunterricht zur Verfügung stellte. „Der Boden ist gut geeignet und die Fußbodenheizung in den kalten Monaten ideal – gerade für die Kinder. Es ist sauber, gut organisiert und mietfrei für uns“, freut sich Sperling. Sogar Spiegel und die notwendigen Ballettstangen wurden als mobiles System angeschafft.

Ruppertsberg ist auch interessiert

„Dafür erhält Meckenheim ein attraktives Angebot für die Bürger, die sich nicht in die nächste Stadt auf den Weg machen müssen, was gerade den Kindern und ihren Eltern entgegenkommt“, so Sperling. Auch Ruppertsberg ist interessiert, sein Angebot in Kultur, Sport und Gemeinschaft entsprechend auszubauen. Im Gespräch ist laut Sperling das Bürgerhaus als Veranstaltungsort. Doch noch ist der Start nicht entschieden.

Für die Deidesheimer Musikschule sind die neuen Programme ein Schritt in die Zukunft, denn sie ist mit acht Lehrern eine übersichtliche Schule. Der Bedarf an Musikunterricht sei hoch, doch es mangelt an Lehrern – ein bundesweites Phänomen. „Vor zehn Jahren hatten wir doppelt so viele Lehrer in unseren Reihen. Doch die Bezahlung der Musiklehrer ist generell nicht gut“, berichtet die Leiterin. Der Ballettunterricht ist eine willkommene Ergänzung, denn er fördert das musikalische Gehör, trainiert den Körper und wird im Team geübt. Dass die Ballettlehrerin Fedorenko noch sehr jung ist, weckt die Hoffnung, das Angebot lange aufrechterhalten zu können.

Info

Anmeldung und Informationen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim unter Telefon 06326 977226 oder per E-Mail an musikschule@vg-deidesheim.rlp.de

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