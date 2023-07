Am Samstag, 15 Juli, findet wieder ein Ballettabend im Neustadter Saalbau für den guten Zweck statt. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Neustadter Ballettschule Petra Schreieck zeigen ab 18 Uhr im Programm „Best of Ballett“ neben neuen Choreographien auch eine Auswahl der schönsten Stücke aus den vergangenen 13 Aufführungen seit 1984. Das Repertoire reicht laut Ankündigung vom Klassischen Ballett über Modern Dance bis zum Hip-Hop. Im Zuge der Vorführungen werden Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe gesammelt. Es sind noch wenige Restkarten bei der Neustadter Bücherstube und an der Abendkasse erhältlich.