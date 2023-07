Bereits zum 14. Mal hat die Ballettschule Schreieck einen Tanzabend der Deutschen Kinderkrebshilfe gewidmet, um Spendengelder zu sammeln. Das Publikum war von den zahlreichen Darbietungen am Samstag angetan.

Seit den Anfangsjahren der Ballettschule Schreieck in den 1980ern wurden alle großen Aufführungen dem guten Zweck gewidmet. Der diesjährige Abend am Samstag im Saalbau stand unter dem Motto „Best of Ballett“. Auf dem Programm: eine Auswahl der schönsten Auftritte aus den vergangenen Jahren, aber auch viele neue Choreografien.

„Eigentlich war es schon ein großes Risiko, den Abend mit dem Erntedanktanz zu beginnen“ sagt Petra Schreieck-Sobirey, Leiterin der gleichnamigen Tanzschule. „Eine falsche Drehung eines Kindes, und die kunstvoll im Tanz verwobenen Bänder lassen sich am Ende nicht lösen.“ Ein Fehler, der der Ballettschulleiterin zufolge für den ganzen Saal offensichtlich gewesen wäre. Doch der Tanz um den Bänderbaum klappte sprichwörtlich wie am Schnürchen, so wie der ganze Ablauf des kurzweiligen Ballettabends.

Große Bandbreite

In zwei mal zwölf Tänzen zeigten die Schülerinnen und Schüler der Ballettschule die große Bandbreite des Tanzes: von den Jüngsten, die mit ihren fünf Jahren als lebhafte Heuschrecken in fantasievollen Kostümen das Publikum entzückten, bis zu nahezu professionellen Darbietungen der Fortgeschrittenen. Der Tanz der Maari-Käfer (so heißt das Maskottchen der Kinderkrebshilfe) stammt aus einem der Fernsehauftritte in der Live-Sendung „Melodien für Millionen“, in der Dieter-Thomas Heck die kleinen Tänzer über viele Jahre präsentierte. Aber auch andere putzige Tiere wie Mäuse, Hamster, Igel und Schweine entzückten das Publikum.

Kaum hatte eine Gruppe unter dem begeisterten Applaus der Zuschauer die Bühne verlassen, stürmten schon die nächsten Akteure ins Rampenlicht. Neben den quirligen Kleinen zeigten die fortgeschrittenen Schüler nicht nur im klassischen Ballett mit Spitzenschuh, sondern auch in Modern Dance und HipHop sehenswerte Choreografien. Neben Petra Schreieck zeichneten hierfür Iuliia Igorova und Luisa Hartnack als Choreografinnen verantwortlich. Beendet wurde der erste Teil mit dem beeindruckenden, sieben Minuten langen Auftritt des Kurses „Klassisch V“ zu Ravels Bolero.

Lang anhaltender Beifall

Der zweite Teil des Abends bot eine äußerst abwechslungsreiche Abfolge von Tänzen, die von Klassik bis HipHop reichten, von wieselflinken Kleinen bis zu grazilen Ballerinen. Besonders hervorzuheben sind die Soloauftritte von Lauriane Schaaf und Clara Sobirey. Das Alter ihrer ältesten Akteure verrät Petra Schreieck-Sobirey nicht, aber es ist kein Geheimnis, dass viele in der eingeschworenen Truppe der „Ballettmädels“ längst im Berufsleben stehen und inzwischen ihre eigenen Kinder in den Ballettunterricht schicken.

Traditionell strömten zum Abschluss alle Tänzer zur Musik „Finally“ in einer schier endlosen Schlange auf die Bühne, und das Publikum, das während der raschen Programmfolge kaum Zeit zum Luftholen hatte, konnte allen Mitwirkenden mit langem Applaus und stehenden Ovationen für den unterhaltsamen Abend danken.

Spenden für Krebshilfe

In der Pause konnten sich die Besucher über die Arbeit der Kinderkrebshilfe informieren und Geld in die Sammelbüchsen werfen. An den Ballettabenden sind in den vergangenen Jahren so bisher insgesamt mehr als 30.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe zusammengekommen. Die Veranstalter rechnen mit einem Spendenergebnis von rund 4000 Euro in diesem Jahr, die Spendenbüchsen werden derzeit noch ausgezählt.