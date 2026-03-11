Ein Ballettabend, der keine Scheuklappen kennt: Was die Studierenden der Akademie des Tanzes der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zeigten, ist Vielfalt mit Niveau.

Der Abend begann feierlich: Mit der Polonaise aus „Eugen Onegin“ zu Musik von Tschaikowsky eröffnete Nachwuchschoreografin Charlotte Fenn das Programm. Alle 70 Studierenden stehen auf der Bühne – als Solisten, Paare, Gemeinschaft. Der würdevoll schreitende Tanz lebte von klaren Linien, typischen Figuren und einer Präsenz, die bereits in den ersten Minuten Souveränität vermittelte.

Heiter wurde es mit „Face the Polka“ des Vorstudiums: 20 Tänzerinnen spielen augenzwinkernd zur Filmmusik „Polka Pie in the face“ von Henri Mancini. Die Choreografie von Yuao Guo und Michelle Grabowski setzte auf Charme und Tempo und brachte Leichtigkeit uns fröhliche Präzision ins Zentrum – ein vergnüglicher Kontrapunkt zur Eröffnung.

Ausdrucksstarkes Solo

Romantisch-klassisch ging es weiter mit einem Auszug aus „Undine oder Die Najade und der Fischer“ von Cesare Pugni, choreografiert von Marius Petipa nach Jules Perrot. Teile des Pas d’Action aus dem ersten Akt, angesiedelt in einem sizilianischen Fischerdorf, verlangen Stilreinheit und erzählerische Klarheit. Non Suzuki überzeugt hier mit einem ausdrucksstarken Solo.

Erdig und kraftvoll folgte klassischer Flamenco: „La Camisa Negra“ von Silke Beck. Erin Philips und Alba Johanna Boixados prägten die Soloparts. Das schwarze Hemd, traditionell für Trauer stehend, wurde zum Symbol von Wandel und Neubeginn. Der Tanz hatte Ritualcharakter, war getragen von archaischer Kraft. Die Tänzer vermittelten Stärke, Schmerz und Aufbruch, emotional aufgeladen und rhythmisch pointiert.

Lyrisches Ensemblestück

Den Schlusspunkt vor der Pause setzte „Montevergine“, benannt nach dem neapolitanischen Marienwallfahrtsort Montevergine, ein uralter Kultplatz, der in vorchristlicher Zeit der Schutzgöttin Kybele geweiht war. Der junge Nachwuchschoreograf am Badischen Staatstheater Karlsruhe, Niccolò Massini, schuf dieses bemerkenswerte Stück zeitgenössischen Tanzes eigens für die Akademie des Tanzes und erforschte hier archaische Glaubenswurzeln: Hingabe, Achtsamkeit und Vertrauen verdichteten sich zu einem lyrischen, berührenden Ensemblestück. Veronica Galizzi, Sana Nakamura, No Suzuki, Sar Hachiro und Artur Herman trugen diese Atmosphäre mit stiller Intensität.

Der zweite Teil gehörte ganz „ChaChaCha“ von Gil Harush. In einer halben Stunde zerlegte der französisch-israelische Choreograf und Psychotherapeut, künstlerischer Leiter der Compagnie Gil Harush in Straßburg, den gemeinhin vor Lebensfreude sprühenden lateinamerikanischen Flirttanz radikal. Dabei wurde die Bühne zum Tanzsaal, auf der Fläche agierten Tanzende in wechselnden Konstellationen. Sie spürten elementaren Fragen nach von Nähe und Distanz, Bewegung und Beziehung, Loslösung und Verbindung. Das Stück, überwiegend im Dunkel gehalten (Licht: Eric Ehrengard) kreist um den Begriff des Körpergedächtnisses und entwickelte dabei fesselnde Intensität. Inspiriert von Jacques Lacan und dessen Theorie des Blicks (gaze) verhandeln sieben Tänzerinnen und Tänzer Sehen- und Angesehen-Werden, wechseln permanent zwischen Subjekt und Objekt und bewegen sich zwischen Exponiertheit und Unsichtbarkeit, Aufforderung und Überforderung. Statt klarer linearer Erzählung entwickelnden Tableaus wechselnder Zustände einen fast magischen Sog – körperlich, emotional roh. Besonders eindrucksvoll: die expressiv agierende Eva Pijnenburg.

Technik, Mut und Neugier

Dieser Ballettabend zeigte junge Talente auf ihrem Weg als Bühnentänzer und Tanzpädagogen: Mit Technik, Mut und Neugier zeigten sie neue Wahrnehmungen und Ausdrucksformen. Ein Programm, das beweist, wie lebendig und facettenreich Tanz als Suche nach Schönheit, menschlicher Nähe und Harmonie heute gelehrt und gelebt wird.