Ab 21. März ist das Bürgerbüro wieder frei zugänglich, eine Online-Terminvereinbarung aber weiterhin möglich. Der Führerscheinumtausch führt zu längeren Wartezeiten in der Führerscheinstelle.

Wer in letzter Zeit versucht hat, einen Termin mit der Führerscheinstelle in der Stadtverwaltung online zu buchen, musste mit drei bis vier Wochen Wartezeit rechnen oder erhielt sogar gar keinen Termin. Woran liegt das? Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist der momentane Terminengpass zum einen auf die rege Nachfrage wegen des anstehenden Führerscheinumtauschs zurückzuführen. Aber es gibt auch einen anderen Grund: Die Lockerung der Corona-Verordnung sieht ab 21. März wieder einen freien Zutritt zum Verwaltungsgebäude vor. Deshalb vergibt das Buchungssystem während der üblichen Öffnungszeiten keine Termine.

Wegen der Pandemie ist der Besuch des Bürgerbüros noch bis kommenden Freitag nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. So soll die Menge der Personen im Gebäude auf ein Minimum beschränkt werden. Das Prinzip hat sich bewährt und trifft auf gute Resonanz. Aufgrund der guten Organisation sind Wartezeiten im Gebäude selten oder kurz. Im Gegensatz zur Führerscheinstelle sind Termine im Bürgerbüro, der Kfz-Zulassungsstelle, der Ausländerbehörde oder im Bauberatungszentrum im Moment noch sofort oder nach wenigen Tagen zu bekommen. Ab dem 21. März sind die Führerscheinstelle und die Ausländerbehörde ohne vorherige Terminvereinbarung Montag und Dienstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr erreichbar. Onlinetermine können weiter mittwochs und freitags am Vormittag gebucht werden. Allerdings sind freie Online-Termine in der Führerscheinstelle aktuell erst wieder ab 6. April verfügbar. Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle haben freie Öffnungszeiten montags zwischen 8 und 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Termine im Onlineverfahren sind dienstagsnachmittags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils vormittags möglich.