Wer in den vergangenen Tagen am Neustadter Saalbau unterwegs war, hat sich womöglich gewundert, dass der Abbau der Haiselscher so lange dauert. Doch mittlerweile ist klar, dass nicht ab-, sondern schon wieder aufgebaut wird, nämlich Forlanis Eislaufbahn mit Winterdorf. Es sei alles so, wie im vergangenen Jahr, berichtet Betreiber Patric Forlani auf Anfrage. Dazu gehören auch besondere Aktionen. Direkt zum Auftakt am Freitag, 8. November, werden abends Grand Malör spielen. An Nikolaus, 6. Dezember, soll Markus Becker nachmittags vor allem beim kleinen Publikum für Stimmung sorgen, abends tritt Oli P. auf. Auch Olli Roth wird singen, wobei das genaue Datum noch nicht feststehe. Die Bombshells werden ebenso zu hören und zu sehen sein, möglicherweise auch noch eine weitere Band. An vielen Sonntagen sind Mitmachaktionen für Kinder geplant. Geöffnet sein wird die Eisbahn von 11 bis 22 Uhr, am 8. Januar endet das Eislaufvergnügen in Neustadt wieder.